Гимнастка Аверина – о победе на ЕИ: не думала о месте, выступала в удовольствие

Россиянка Дина Аверина, одержавшая победу на II Европейских играх в Минске (Белоруссия) в индивидуальном многоборье, подвела итоги соревнований.
«Так сложилось, что начинала выступать с ленточки, а Линой — с обручем. Лента — это самый слабый вид в художественной гимнастике. Было, конечно, тяжело осознавать, что впереди у меня сильные виды, и я еще могу её догнать и обогнать.
О чём думала перед последним выходом? О том, что мне нужно сделать то, что могу, и показать свой максимум. Не думала о месте — просто поставила себе цель, что выступать нужно для себя, для зрителей и в удовольствие.
После упражнений с булавами я что-то подсчитывала? Да! Было страшно. Но я понимала, что Линой ещё не выступала. Особо не волновалась. Больше волнения, когда ей оценки ставили.
В одиночестве тяжелее выступать на соревнованиях? Намного. Понимаешь, что за тобой нет поддержки. Если допускаешь ошибку, надо собираться на следующие виды. К этому нельзя быть готовым. Спасибо нашим, что приехали сюда поддержать меня. Поддерживали и другие зрители, да так кричали, что сразу силы появлялись», — приводит слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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