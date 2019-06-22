Гимнастка Аверина – о победе на ЕИ: не думала о месте, выступала в удовольствие

Россиянка Дина Аверина, одержавшая победу на II Европейских играх в Минске (Белоруссия) в индивидуальном многоборье, подвела итоги соревнований.



«Так сложилось, что начинала выступать с ленточки, а Линой — с обручем. Лента — это самый слабый вид в художественной гимнастике. Было, конечно, тяжело осознавать, что впереди у меня сильные виды, и я еще могу её догнать и обогнать.



О чём думала перед последним выходом? О том, что мне нужно сделать то, что могу, и показать свой максимум. Не думала о месте — просто поставила себе цель, что выступать нужно для себя, для зрителей и в удовольствие.



После упражнений с булавами я что-то подсчитывала? Да! Было страшно. Но я понимала, что Линой ещё не выступала. Особо не волновалась. Больше волнения, когда ей оценки ставили.



В одиночестве тяжелее выступать на соревнованиях? Намного. Понимаешь, что за тобой нет поддержки. Если допускаешь ошибку, надо собираться на следующие виды. К этому нельзя быть готовым. Спасибо нашим, что приехали сюда поддержать меня. Поддерживали и другие зрители, да так кричали, что сразу силы появлялись», — приводит слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.