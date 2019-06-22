Российская самбистка Оноприенко одолела украинку Сайко в финале Европейских игр

Россиянка Екатерина Оноприенко стала обладательницей золотой медали II Европейских игр, которые проходят в Минске (Белоруссия). В финальном поединке в весовой категории до 64 кг 31-летняя самбистка из России одержала победу над представительницей Украины Еленой Сайко со счетом 7:0.



Бронзовые медали достались Анде-Михаэле Валвой из Румынии и хозяйке соревнований Татьяне Мацко из Белоруссии.



Екатерина Оноприенко является двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира, двукратной чемпионкой Европы. Также россиянка дважды становилась бронзовым призёром континентального первенства по самбо.



Сборная России занимает первое место в общекомандном медальном зачёте II Европейских игр в Минске. В активе национальной команды девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.



II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.