Гимнастка Дина Аверина раскрыла причину, по которой её сестра не приехала на ЕИ

Российская гимнастка Дина Аверина после победы в индивидуальном многоборье на II Европейских играх рассказала о конкуренции, с которой ей пришлось столкнуться для попадания на турнир, а также рассказала о причинах отсутствия на соревнованиях её сестры Арины Авериной.
«Почему не поехала Арина? У неё травма. Но я до последнего не знала, поеду я или нет. У нас каждый день контрольные тренировки были, Ирина Александровна говорила: «Кто выиграет — тот и поедет». Осознала на сто процентов, что я здесь выступаю, только когда приехала в зал и накрасилась.
Насколько серьёзная у неё травма? Не то чтобы у неё травма… Проблемы со здоровьем. Она лечится, восстанавливается. Все нормально. Возможно, будет выступать на чемпионате России.
С кем приходилось конкурировать? С Аришей до её болезни, Дашей Трубниковой, Настей Гузенковой. С молодыми девочками. Потом Ариша не смогла, девочки начали готовиться к другим соревнованиям, поэтому последние два дня я уже одна участвовала на контрольных. Пока не получала определённый балл, из зала не выходила», — передаёт слова Дины Авериной корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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