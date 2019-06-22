Российские шпажистки — серебряные призёры чемпионата Европы по фехтованию

Женская сборная России по фехтованию на шпагах не сумела одержать победу на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Дюссельдорфе (Германия). В финальном поединке командного турнира россиянки в составе Татьяны Андрюшиной, Виолетты Колобовой, Виолетты Храпиной и Любови Шутовой уступили команде Польши со счётом 25:26. Для российской команды эта медаль стала девятой на чемпионате Европы в Дюссельдорфе.
За третье место боролись команды Италии и Франции. В напряжённой борьбе бронза досталась итальянкам — 45:38.
В соревнованиях саблистов у мужчин сборная России заняла шестое место. Победу одержали хозяева соревнований — немцы.
Сборная России завоевала четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды, что позволило занять первое место в общекомандном медальном зачёте.
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