Сборная России с большим отрывом вышла в лидеры общего зачёта Европейских игр

По итогам первого соревновательного дня II Европейских игр в Минске (Беларусь) сборная России сумела создать солидный отрыв от конкурентов в общекомандном медальном зачёте. Россияне занимают первую строчку как по количеству золотых медалей, так и по общему числу наград.
После первого дня соревнований на счету национальной команды России 18 медалей (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые). Следом в общекомандном зачёте располагается сборная Беларуси. Из 14 наград, которые завоевали хозяева, только 4 являются золотыми. Кроме них, у Беларуси 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.
Тройку лучших сборных по итогам первого соревновательного дня замыкает Грузия (3 золота, 3 серебра и 4 бронзы). У команды Украины также 3 золотые медали, но на одну серебряную меньше, чем у грузинской команды, поэтому они располагаются на четвёртой строчке.
Европейские игры. Минск, Беларусь
1-й соревновательный день
1. Россия — 18 (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые)
2. Беларусь — 14 (4 золотые, 2 серебряных, 8 бронзовых)
3. Грузия — 10 (3 золотые, 3 серебряные, 4 бронзовые)
В первый соревновательный день II Европейских игр в Минске завоевать медали смогли представители 20 стран-участниц. Соревнования в столице Беларуси завершатся 30 июня.
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