Сборная России с большим отрывом вышла в лидеры общего зачёта Европейских игр

По итогам первого соревновательного дня II Европейских игр в Минске (Беларусь) сборная России сумела создать солидный отрыв от конкурентов в общекомандном медальном зачёте. Россияне занимают первую строчку как по количеству золотых медалей, так и по общему числу наград.



После первого дня соревнований на счету национальной команды России 18 медалей (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые). Следом в общекомандном зачёте располагается сборная Беларуси. Из 14 наград, которые завоевали хозяева, только 4 являются золотыми. Кроме них, у Беларуси 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.



Тройку лучших сборных по итогам первого соревновательного дня замыкает Грузия (3 золота, 3 серебра и 4 бронзы). У команды Украины также 3 золотые медали, но на одну серебряную меньше, чем у грузинской команды, поэтому они располагаются на четвёртой строчке.

Европейские игры. Минск, Беларусь

1-й соревновательный день

1. Россия — 18 (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые)

2. Беларусь — 14 (4 золотые, 2 серебряных, 8 бронзовых)

3. Грузия — 10 (3 золотые, 3 серебряные, 4 бронзовые)

В первый соревновательный день II Европейских игр в Минске завоевать медали смогли представители 20 стран-участниц. Соревнования в столице Беларуси завершатся 30 июня.