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В Казахстане открыли памятник фигуристу Денису Тену, погибшему от рук грабителей

В Казахстане открыли памятник фигуристу Денису Тену, погибшему от рук грабителей
Другие / Фигурное катание 0

В Алма-Ате (Казахстан) был торжественно открыт памятник бронзовому призёру Олимпийских игр 2014 года в Сочи фигуристу Денису Тену. Памятник расположен на том самом месте, где год назад спортсмен получил смертельное ранение в схватке с грабителями, пытавшимися снять зеркала с автомобиля фигуриста.

Памятник Денису Тену выполнен из бронзы, постамент — из гранита. Фигурист запечатлён опирающимся на правую ногу и поднявшим левую руку вверх. Именно в таком положении находился Тен в финале произвольной программы на Олимпиаде в Сочи. Автором скульптуры выступил петербуржец Матвей Макушкин.

Видео церемонии открытия памятника выложил в своём «инстаграме» олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

Помимо бронзовой медали на Играх в Сочи, Тен становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира. В 2017 году он стал победителем домашней Универсиады, прошедшей в Алма-Ате.

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