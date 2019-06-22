Сборная России по выездке завоевала командную лицензию на ОИ-2020 в Токио

Сборная России по выездке примет участие в Олимпийских играх в командном зачёте впервые с 1992 года. Путёвку удалось добыть по итогам специального отборочного турнира «Токийский тур», который состоялся в субботу, 22 июня, в конноспортивном комплексе Maxima Park.



Сборная России в составе Татьяны Костериной, Регины Исачкиной, Елены Сидневой и Евгении Давыдовой одержали победу в Большом призе с результатом 210,130%. Второе место заняла команда Беларуси — 198,717%. Благодаря этому успеху на Олимпийские игры в Токио в следующем году отправятся три всадника, представляющих национальную сборную России. Они будут участвовать как в командном, так и в личном зачёте.



«Мы очень рады, что впервые за почти 40 лет мы едем на Олимпийские игры командой. Для каждого спортсмена — большая радость и гордость принимать участие в таком турнире за свою страну. Это победе предшествовала огромная, кропотливая работа. Поздравляем всех болельщиков и любителей конного спорта! Увидимся в Токио», — приводит слова президента Федерации конного спорта России (ФКСР) Марины Сечиной пресс-служба ФКСН.