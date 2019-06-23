Хореограф из США назвала плагиатом номер Загитовой под любимую песню Медведевой

Американский хореограф Джоджо Гомез обвинила в плагиате своего коллегу — россиянина Даниила Глейхенгауза. По её мнению, показательный номер олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой, поставленный под песню Billie Eilish «Bad Guy», был полностью украден Глейхенгаузом у американки.



Гомез поставила танец на эту композицию 11 мая, а о номере Загитовой было объявлено спустя неделю после этого. Хореограф выразила претензии, написав пост в своём «инстаграме».

«Тот случай, когда моя постановка танца на песню «Bad Guy» была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, мне приятно, как сильно вы вдохновились моей работой, но в следующий раз, вместо того чтобы воровать, наймите меня и купите билет в Японию», — написала Гомез.



Глейхенгауз спустя некоторое время закрыл комментарии под своим постом с анонсом программы Загитовой, поскольку многие пользователи начали выражать недовольство.

Напомним, песня «Bad Guy» является любимой композицией двукратной чемпионки мира, россиянки Евгении Медведевой. По словам Глейхенгауза, он не знал об этом при постановке программы.