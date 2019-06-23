Зеленский не приедет в Минск на ЕИ-2019, Путина ждут на церемонии закрытия

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет присутствовать на II Европейских играх, котораые проодят в Минске (Беларусь) 30 июня. Он отказался от приглашения посетить церемонию открытия, сославшись на загруженность графика. Об этом пишут Белорусские новости.
Делегацию от Украины возглавлял министр молодежи и спорта Игорь Жданов. Президент России Владимир Путин не присутствовал на церемонии открытия II Европейских игр, которая состоялась в пятницу, 21 июня. Россию на мероприятии представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако организаторы ожидают, что на церемонию закрытия Путин приедет.
По итогам первого соревновательного дня II Европейских игр в Минске сборная России уверенно занимает первое место, выиграв 18 медалей (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые).
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