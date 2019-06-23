Президент Сербии: Лукашенко чуть не плакал, когда я не пошёл на открытие ЕИ

Политический скандал разгорелся во время церемонии открытия II Европейских игр в Минске (Беларусь). Президент Сербии Александр Вучич прибыл в столицу проведения соревнований и должен был сидеть рядом с главой Беларуси Александром Лукашенко, но в последний момент отказался от посещения мероприятия.



Причиной отказа стал приезд на церемонию президента Косово Хашима Тачи. «Поднятый наш флаг рядом с другими флагами мира в центре Беларуси стал нашей первой победой. Я уверен в успехе нашей олимпийской сборной», — написал Тачи на своей странице в «Твиттере». Сербия не признаёт независимость Косово, поэтому Вучич посчитал невозможным своё присутствие на церемонии вместе с Тачи.



«Мне было очень трудно сообщить хозяину, президенту Беларуси Лукашенко, что я не приду на церемонию, потому что я знаю, как много он сделал. С одной стороны он посадил рядом с собой Медведева, а с другой хотел посадить меня. Это большая честь. Он сказал, что не пойдёт на стадион без меня. Мне было тяжело видеть, как этот крепкий мужчина чуть не плакал, когда я говорил, что не могу там находиться», — приводят слова Вучича Белорусские новости.