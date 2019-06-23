Загитова упала во время проката на шоу в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова не сумела устоять на ногах, выступая на шоу Fantasy on Ice, которое состоялось в Японии.



17-летняя фигуристка из России упала во время исполнения лутца, после чего ещё некоторое время пролежала на льду. Другие участники шоу вместе с болельщиками поддержали спортсменку аплодисментами. Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю предложил Загитовой вновь исполнить лутц. Она согласилась и прыгнула чисто.

Видео падения фигуристки на шоу в Японии можно посмотреть в «твиттере» фанатской страницы россиянки alina zagitova archive.



В следующем сезоне Алина Загитова примет участие на этапах Гран-при во Франции и Японии. На этапе в Москве Россию представят Евгения Медведева, Александра Трусова и Cтанислава Константинова.