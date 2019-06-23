Экс-рекордсмен мира: Запад сидит на допинге, и им можно! А нас дисквалифицируют

Экс-рекордсмен мира по прыжкам в высоту, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле (Южная Корея) Рудольф Поварницын прокомментировал отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и посетовал на отсутствие помощи со стороны Украины.
«Нейтральный статус? Для меня это больной вопрос! Как это, Россия-матушка в таком положении?! Это больно. И не может не сказываться на ребятах, которые сейчас выступают. Это просто неправильно. Отстранение ВФЛА ни в коем случае необоснованно! Это бред! Это крайне неприятно и непонятно.
Мне однажды позвонил Сергей Бубка и пригласил на сбор всего мирового легкоатлетического бомонда, который протекал в Киеве. Бубка всё это и организовал, все откликнулись, все приехали. В том числе и Себастьян Коу был здесь. Мне все это было очень приятно, но столь же неприятно, что Украина не предпринимает никаких усилий, чтобы помочь ВФЛА.
Масштабы сильно раздуты, и это огромная глупость! Запад сидит на допинге в разрешённом формате, и это можно! Найти какое-то заболевание можно у любого человека, было бы желание», — приводит слова Поварницына «Спорт день за днём».
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