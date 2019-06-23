Олимпийская чемпионка из США Дэвис вышла замуж за фигуриста из России

Обладательница золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи американка 32-летняя Мерил Дэвис и 37-летний российский фигурист Фёдор Андреев поженились.



Церемония бракосочетания состоялась во французском Провансе на отреставрированной ферме XVIII века. На торжество были приглашены 95 гостей. «Я действительно хотела, чтобы это было похоже на дружеские и семейные посиделки», — приводит слова Дэвис People.



На церемонии присутствовал многолетний партнёр американки в танцах на льду Чарли Уайт. Помимо сочинского олимпийского золота дуэт дважды одерживал победу на чемпионате мира.



Фёдор Андреев родился в Москве и в начале карьеры выступал за сборную России. В 1991 году эмигрировал в Канаду, получил гражданство и стал представлять национальную команду этой страны. В сезоне-2002/03 Андреев стал бронзовым призёром чемпионата Канады.