Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Олимпийская чемпионка из США Дэвис вышла замуж за фигуриста из России

Олимпийская чемпионка из США Дэвис вышла замуж за фигуриста из России
Другие / Фигурное катание 0

Обладательница золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи американка 32-летняя Мерил Дэвис и 37-летний российский фигурист Фёдор Андреев поженились.

Церемония бракосочетания состоялась во французском Провансе на отреставрированной ферме XVIII века. На торжество были приглашены 95 гостей. «Я действительно хотела, чтобы это было похоже на дружеские и семейные посиделки», — приводит слова Дэвис People.

На церемонии присутствовал многолетний партнёр американки в танцах на льду Чарли Уайт. Помимо сочинского олимпийского золота дуэт дважды одерживал победу на чемпионате мира.

Фёдор Андреев родился в Москве и в начале карьеры выступал за сборную России. В 1991 году эмигрировал в Канаду, получил гражданство и стал представлять национальную команду этой страны. В сезоне-2002/03 Андреев стал бронзовым призёром чемпионата Канады.

Источник: People

Заглавное фото: Rick Diamond/Getty Images for Scott Hamilton CARES

Сообщить об ошибке
Теги
Фёдор Андреев •••
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент