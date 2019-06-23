ZASPORT представил форму сборной России на играх в Минске

Съемки лукбука коллекции прошли в павильоне “Космос” на ВДНХ, а главными героями стали легкоатлеты Александр Ефимов и Дмитрий Лопин, спортивные акробаты Виктория Аксенова и Кирилл Старцев, которые будут бороться за медали на II Европейских играх.
“Европейские игры в Минске — значимое событие в мире спорта, в котором примут участие атлеты из 50 стран. Нам очень важно, чтобы российские спортсмены выделялись не только громкими победами, но и были модно и ярко экипированы, — говорит главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина. — При разработке наша команда дизайнеров учитывала актуальные мировые fashion-тренды этого лета. Если меня спросить о любимых предметах, которые вошли в комплект экипировки, то это будут удлиненные ветровки на кулиске, спортивные костюмы, трикотажные платья для женщин и бриджи для мужчин, удобные сандалии на липучках и, конечно, солнцезащитные очки. Основные цвета коллекции — цвета нашего флага: белый, синий, красный, а парадные костюмы выполнены в темно-синем варианте для мужчин и в бежевом для женщин. Для производства коллекции были использованы современные легкие и влаговыводящие материалы, чтобы спортсменам было комфортно в жару. Обязательно поеду в Минск поддержать Команду России, буду болеть за наших атлетов и очень надеюсь, что им будет сопутствовать удача и они завоюют максимальное количество медалей”.
Источником вдохновения послужили советские плакаты на тему спорта и современный стрит-арт. Это стало продолжением темы, старт которой был дан в коллекции, созданной для юношеских Олимпийских игр в Аргентине и заслужившей одобрение как молодых спортсменов, так и модных критиков. В крое и дизайне были учтены актуальные модные тенденции. Важным стилистическим элементом стали надписи, сделанные в стиле граффити. Каждый комплект экипировки включает в себя 56 единиц продукции для мужчин и 57 — для женщин. Коллекция уже в продаже в розничных магазинах ZASPORT в Москве и Сочи, в pop-up store ZASPORT на территории Дома болельщиков команды России в Минске и в ближайшее время появится в интернет-магазине www.zasport.com.
21 июня стартовали II Европейские игры. Соревнования проходят в Минске с 21 до 30 июня. Спортсмены из России борятся за медали в 25 дисциплинах — таких, как самбо, легкая атлетика, спортивная и художественная гимнастика, пляжный футбол, акробатика, велоспорт, настольный теннис, дзюдо, прыжки на батуте, бадминтон, каратэ, баскетбол, гребля на байдарках и каноэ, пулевая и стендовая стрельба, греко-римская, вольная и женская борьба, аэробика, стрельба из лука, бокс.
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