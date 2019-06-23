Международный олимпийский комитет торжественно открыл штаб-квартиру в Лозанне

В Лозанне (Швейцария) состоялась торжественная церемония открытия новой штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК). Мероприятие приурочено к 125-летию со дня основания организации.



Штаб-квартира была возведена на месте старого здания на берегу Женевского озера. На её строительство потрачено около € 130 миллионов. Одновременно в здании смогут работать до 500 сотрудников организации.



В торжественной церемонии принял участие президент МОК Томас Бах. «В наш 125-летний юбилей мы ясно видим, каким провидцем оказался Пьер де Кубертен. Да, он был мечтателем, но он был не один. Олимпийские игры — подарок для всего человечества, а эта новая штаб-квартира — дом для всего олимпийского движения, дом для всех нас», — приводит слова Баха официальный аккаунт МОК в «Твиттере».