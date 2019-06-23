Хореограф Загитовой признался в плагиате и позвал американку Гомез в Россию

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз впервые публично прокомментировал ситуацию с показательным выступлением фигуристки Алины Загитовой. Специалист признал, что позаимствовал отрывок из номера американки Джоджо Гомез, и извинился.



«Хочу принести извинения Джоджо Гомез за то, что не спросил у неё разрешения на использование некоторых движений из её хореографии. Я видел их на YouTube, и мне очень понравилось. Я показал эту хореографию Алине, и мы начали программу с этих движений.



Джоджо, ты потрясающая, и я надеюсь, что в будущем мы сделаем что-то на льду. Приглашаю тебя в Россию и беру все затраты на себя», — написал Глейхенгауз в «Инстаграме».



Напомним, Гомез обвинила российского хореографа в плагиате её номера, который появился 11 мая. Глейхенгауз анонсировал произвольный танец Загитовой спустя неделю.

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