Сборная России по регби гарантировала себе участие в отборе на Олимпиаду — 2020

Регбисты сборной России на московском этапе чемпионата Европы выиграли у Польши в полуфинале турнира за 9-12 места и гарантировали себе участие в квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).

Встреча в Лужниках закончилась победой российской команды со счётом 34:17.

В матче за девятое место Россия сыграет либо со сборной Грузии, либо с Румынией.

Напомним, ранее россиянка Алёна Михальцова была названа самым полезным игроком прошедшего сезона Мировой серии по регби-7. Капитан сборной России в матчах Мировой серии отметилась 17 попытками, 74 захватами, 32 прорывами, 127 атаками с мячом, 26 передачами в атаке.

Сборная России на заключительном этапе Мировой серии по регби-7 в Биаррице (Франция) заняла восьмое место. В общем зачёте Мировой серии россиянки стали седьмыми.