Шестилетний сын Плющенко прыгнул двойной сальхов на шоу в Японии

В Саппоро (Япония) прошло очередное шоу «Fantasy on Ice», в котором принимают участие именитые спортсмены прошлого и сильнейшие действующие фигуристы. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко также выступил со своей программой, однако приехал в Японию не один.



Вместе с ним на шоу выступил его младший сын Александр, которому в январе нынешнего года исполнилось шесть лет. Он откатал программу, исполнив двойной сальхов. «Я так рад увидеть, как мой сын Александр Плющенко исполнил свой первый двойной сальхов перед японскими фанатами. Саппоро останется в моей памяти, как город, где Саша совершил свой первый двойной прыжок в шоу», — написал Плющенко в своём «инстаграме».

Напомним, в Саппоро также выступала олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова. Во время своего проката она не справилась с исполнением лутца и упала.