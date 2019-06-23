Российские синхронистки выиграли произвольную программу дуэтов на юниорском ЧЕ

В Праге (Чехия) продолжается чемпионат Европы по синхронному плаванию среди юниоров. Россиянки Ксения Ладная и Елизавета Минаева одержали победу в произвольной программе дуэтов. За своё выступление спортсменки получили от арбитров 90,3667 балла.



Серебряные медали завоевали украинки Александра Бурдова и Анна Носова (87,8667). Тройку призёров замкнули представительницы Испании Мирея Эрнандес и Ирен Химено (87,0333).



Ещё одну золотую награду сборная России завоевала в соревнованиях смешанных дуэтов. Кристина Аверина и Михаил Васильев выиграли произвольную программу с результатом 84,3000 балла. Серебряные медали достались Беатрисе Кастаньо и Хавьеру Гильену из Испании (78,2000). На третьей строчке расположились итальянцы Вероника Бенедетти и Эдуардо Фантон (74,6667).

