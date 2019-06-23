Россиянка Бацарашкина – 4-я в стрельбе из пневматического пистолета на ЕИ-2019

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года россиянка Виталина Бацарашкина осталась без медалей во второй соревновательный день на II Европейских играх, которые проходят в Минске (Беларусь). В финале турнира по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров она остановилась в шаге от пьедестала, став четвёртой с результатом 198 баллов ровно.
Золотую медаль в этом виде завоевала представительница Сербии Зорана Арунович. Её результат – 241,2 балла – стал новым рекордом Европейских игр. Второе место заняла Анна Коракаки из Греции (238,9). Тройку призёров замкнула Антоанета Бонева из Болгарии (218,1).
Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр. Россияне завоевали 10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. Европейские игры завершатся 30 июня.
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