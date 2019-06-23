Россияне Булаев и Авдеева — в финале турнира по стрельбе из блочного лука на ЕИ

В Минске (Беларусь) продолжается второй соревновательный день II Европейских игр. Сборная России гарантировала себе медаль в соревнованиях смешанных пар по стрельбе из блочного лука.



Антон Булаев и Наталья Авдеева в полуфинальном поединке турнира одержали уверенную победу над представителями Турции со счетом 152:145. За золотые медали II Европейских игр россияне поспорят с дуэтом из Нидерландов.



В аналогичных соревнованиях по стрельбе из классического лука представители России Ксения Перова и Галсан Базаржапо завершили выступления на стадии четвертьфинала, уступив в перестрелке команде Италии — 17:19.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр. Россияне завоевали 10 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. Европейские игры завершатся 30 июня.