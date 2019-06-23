Российская гимнастка Дина Аверина выиграла четвёртую медаль II Европейских игр

В Минске (Беларусь) продолжается второй соревновательный день II Европейских игр. Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в упражнениях с булавами. За выступление 20-летняя спортсменка получила от судей 22,600 балла.



Всего на 0,4 балла россиянку обогнала представительница Израиля Линой Ашрам (22,700). Бронзовая медаль досталась украинке Владе Никольченко (21,750).



Для Авериной эта медаль стала уже четвёртой на Европейских играх в Минске. Ранее она завоевала две золотые медали, выиграв в индивидуальном многоборье и упражнениях с обручем. Ещё одна бронзовая награда досталась Авериной по итогам упражнений с мячом.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр. Россияне завоевали 12 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Европейские игры завершатся 30 июня.