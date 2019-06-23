Российская гимнастка Дина Аверина — трёхкратная чемпионка II Европейских игр

В Минске (Беларусь) продолжается второй соревновательный день II Европейских игр. Российская гимнастка Дина Аверина продолжает пополнять медалями копилку национальной команды. В финале соревнований в упражнениях с лентой 20-летняя россиянка одержала победу, набрав за выступление 21,350 балла.



Серебряную медаль завоевала представительница Израиля Линой Ашрам. Её выступление судьи оценили в 21,100 балла. На третьей строчке расположилась Катрин Тасева из Болгарии (20,450).



Для Авериной эта медаль стала уже пятой на Европейских играх в Минске и третьей золотой. Ранее она завоевала две золотые награды, выиграв в индивидуальном многоборье и упражнениях с обручем. В упражнениях с булавами россиянка стала второй. Ещё одна бронзовая награда досталась Авериной по итогам упражнений с мячом.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. Россияне завоевали 13 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Европейские игры завершатся в столице Беларуси в следующее воскресенье, 30 июня.

Европейские игры. День 2-й. Побьёт ли сборная России свой же рекорд? Программа второго дня Евроигр в Минске почти повторит первую, но добавятся лёгкая атлетика и стендовая стрельба.