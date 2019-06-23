Президент Международной федерации самбо: хотим открыть Зал спортивной славы

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков отметил, что этот вид спорта постоянно развивается, а также поделился дальнейшими планами.
«Получится ли выступить на ОИ-2024? Хотелось бы. Пусть пока показательным видом. Но на Играх в Париже Олимпиады не заканчиваются. И мы очень стараемся. В августе встречаюсь в Сенегале с организаторами юношеских Олимпийских игр. Будем беседовать, убеждать. Все резоны на нашей стороне. Больше 120 стран пяти континентов официально развивают самбо. Ещё в пятнадцати этот вид популярен и будет признан.
Становимся сильнее сами и помогаем в этом другим. И никаких отступлений. В Москве откроется специальный центр самбо — не только чисто спортивный, но и с гостиницей, где могли бы жить спортсмены, с помещениями для восстановления. Мечтаем открыть и Зал спортивной славы. Мы должны знать своих героев и представлять их тем, кто выходит на самбистский ковёр вслед за ними.
Работаем над привлечением средств массовой информации, телевидения. Близки к заключению соглашения с крупной компанией, специализирующейся именно в этой области", — цитирует Шестакова «Российская газета».
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