Аверина: справиться с нервами на ЕИ было сложнее, чем на любом другом турнире

Российская гимнастка Дина Аверина, завоевавшая во второй соревновательный день II Европейских игр в Минске (Беларусь) четыре медали разного достоинства, подвела итоги своих выступлений.



«Были ошибки, будем над ними сейчас работать. Если подводить общий итог, я довольна — что смогла, то сделала. Мне было сложнее справиться с нервами, чем на любом другом соревновании, потому что от России я была одна.



Организация турнира на высшем уровне. Волонтёры каждый раз провожают нас до площадки, говорят, сколько осталось времени до выхода, когда выходить. Медаль очень тяжёлая! Ко мне сегодня приходили наши групповые, сказали, что она тяжелее, чем олимпийская», — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.