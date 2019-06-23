Легкоатлетка Соколова: приятно надеть российскую форму. Как ветераны на 9 Мая

Российская прыгунья в длину Елена Соколова в преддверии выступления на II Европейских играх в Минске (Беларусь) поделилась ожиданиями от соревнований и эмоциями от возможности участвовать под российским флагом.



«Главные соперники? Румынка сильная, но она как-то себя не проявила, а ещё есть девушки из Беларуси и Украины — у них лучший результат сезона выше моего. Так что остаётся только ждать.



Каково выступать под российским флагом? Приятно, конечно. Нам эту форму давно уже дали, она лежала год на полочке. Я уже думала, что не пригодится. Приятно было её достать и надеть. Как ветераны на 9 Мая.



Думала, что в Минске всё будет хуже. Но нет, всё на уровне: организация хорошая, никаких накладок, зрители просто прекрасные – нас, россиян, принимают за своих, очень хорошо поддерживают. Не представляю, что будет, когда на стадион выйдут белорусы. Стадион разрываться будет, наверное», — передаёт слова легкоатлетки корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.