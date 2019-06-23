Самбистка Рябова завоевала золото ЕИ-2019, у Мохнаткиной и Осипенко — бронза

Российская самбистка Диана Рябова завоевала золото в категории до 52 кг на Европейских играх в Минске. Рябова в финале победила представительницу Беларуси Марину Жарскую. Третьими стали испанка Ирен Диас и Паулина Ешану из Молдавии.



Марина Мохнаткина завоевала бронзу в категории до 68 кг. В схватке за третье место россиянка победила румынку Наталью Будяну. А знаменосец сборной России на церемонии открытия Европейских игр в Минске Артем Осипенко стал третьим в категории свыше 100 кг. В схватке за бронзу он победил украинца Станислава Бондаренко — 1:0.

Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. Россияне уже завоевали 17 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград. Европейские игры завершатся в столице Беларуси в следующее воскресенье, 30 июня.