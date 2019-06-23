Аксенова и Старцев — первые в акробатике на Европейских играх в комбинации

Российские гимнасты Виктория Аксенова и Кирилл Старцев с результатом 29,580 балла завоевали золотую медаль в многоборье в комбинированных упражнениях в спортивной акробатике в соревнованиях смешанных пар на Европейских играх в Минске.

Вторыми в этой дисциплине стали азербайджанцы Абдулла Аль-Машайхи и Рухидиль Гурбанлы (29,540), бронзовая награда досталась представителям сборной Беларуси Артуру Белякову и Ольге Мельник (29,420).



Ранее Аксенова и Старцев выиграли золото Игр в Минске в соревнованиях смешанных пар в динамических упражнениях по спортивной акробатике на II Европейских играх в Минске. Дуэт из России получил за выступление 29,060 балла.



Сборная России продолжает уверенно лидировать в общекомандном зачёте II Европейских игр в Минске. Россияне уже завоевали 17 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. Европейские игры завершатся в столице Беларуси в следующее воскресенье, 30 июня.