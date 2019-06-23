Иванюк предпочёл Европейские игры коммерческому старту ради российского флага

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года в прыжках в высоту Илья Иванюк рассказал, почему принял решение выступить на Европейских играх в Минске, а не на коммерческом старте в Польше.
«Я сегодня почувствовал, что выступать в российской форме очень даже ответственно. Как говорит мой коллега Сергей Шубенков, выступать под белым квадратиком это дело одно, и ты никому не обязан вроде бы. Но когда выступаешь за команду, тут совершенно всё по-другому.
Сейчас проходит коммерческий старт в польском Ополе, где довольно неплохие призовые. Но всех денег не заработаешь, как говорится, да и формат соревнований здесь очень интересный, хотелось в нём поучаствовать. Очень хотелось наконец-то выступить под российским флагом", — приводит слова Иванюка ТАСС.
- 23 июня 2019
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