Россиянин Федотов стал восьмым на этапе мировой серии по клиф-дайвингу

Англичанин Гэри Хант и австралийка Рианна Иффланд одержали очередные победы на этапе мировой серии Red Bull Cliff Diving в Португалии. Мексиканец Джонатан Паредес побил «рекорд десяток». Россиянин Никита Федотов на восьмом месте.

Для Иффланд эта победа стала в мировой серии подряд начиная с итальянского этапа в прошлом году, что является уникальным достижением среди девушек. А Ханту пришлось в этот раз изрядно потрудиться, чтобы дать отпор Паредесу, который смог в этот раз побить рекорд, получив 6 раз оценку 10 баллов за весь этап.

Россиянин Никита Федотов смог в этот раз занять 8-ю строчку, продемонстрировав стабильное выступление, учитывая, что финальную попытку он выполнял после травмоопасного прыжка немецкого спортсмена.

Результаты — 4 этап, Сан-Мигел, Азорские Острова, Португалия

Мужчины

1. Гэри Хант (Великобритания) – 420,60

2. Джонатан Паредес (Мексика) – 417,5

3. Энди Джонс (США) – 375,45

4. Михал Навратил (Чехия) – 362,45

5. Алексей Пригоров (Украина) – 365,55

6. Каталин Преда (Румыния, W) – 329,4

7. Дэвид Култури (США) – 317,7

8. Никита Федотов (Россия, W) – 313,85

9. Слава Колесников (Украина, W) – 306,05

10. Блэйк Олдридж (Великобритания) – 299,75

11. Крис Коланус (Польша) – 272,35

12. Стивен Лобю (США) – 255,9

13. Мануэль Халбиш (Германия, W) – 215,6

14. Джуселино Джуниор (Бразилия, W) – 140,65

Женщины

1. Рианна Иффланд (Австралия) – 326,80

2. Джессика Маккалэй (Великобритания) – 304,7

3. Лизанн Ричард (Канада) – 298,3

4. Элеанор Таунсенд Смарт (США) – 287,95

5. Адриана Хименес (Мексика) – 279,65

6. Ирис Шмидтбауэр (Германия, W) – 258,8

7. Жаклин Валентэ (Бразилия, W) – 250

8. Мария Паула Куинтеро (Колумбия, W) – 219,75

9. Яна Нестерова (Беларусь) – 216,75

10. Селия Фернандес (Испания, W) – 175,1

Турнирная таблица* (после 4 из 7 этапов)

Мужчины

1. Гэри Хант (Великобритания) – 600

2. Энди Джонс (США) – 350

2. Джонатан Паредес (Мексика) – 350

4. Михал Навратил (Чехия) – 280

5. Крис Коланус (Польша) – 220

Женщины

1. Рианна Иффланд (Австралия) – 600

2. Лизанн Ричард (Канада) – 370

3. Джессика Маккалэй (Великобритания) – 360

4. Яна Нестерова (Беларусь) – 330

5. Мария Паула Куинтеро (Колумбия, W) – 210



*С учетом пересмотра формата из-за холодной воды, результаты этапа в Ирландии не будут учитываться в итоговой сумме баллов