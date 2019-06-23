Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянин Федотов стал восьмым на этапе мировой серии по клиф-дайвингу

Россиянин Федотов стал восьмым на этапе мировой серии по клиф-дайвингу
Другие / Водные виды спорта 0

Англичанин Гэри Хант и австралийка Рианна Иффланд одержали очередные победы на этапе мировой серии Red Bull Cliff Diving в Португалии. Мексиканец Джонатан Паредес побил «рекорд десяток». Россиянин Никита Федотов на восьмом месте.

Для Иффланд эта победа стала в мировой серии подряд начиная с итальянского этапа в прошлом году, что является уникальным достижением среди девушек. А Ханту пришлось в этот раз изрядно потрудиться, чтобы дать отпор Паредесу, который смог в этот раз побить рекорд, получив 6 раз оценку 10 баллов за весь этап.

Россиянин Никита Федотов смог в этот раз занять 8-ю строчку, продемонстрировав стабильное выступление, учитывая, что финальную попытку он выполнял после травмоопасного прыжка немецкого спортсмена.

Результаты — 4 этап, Сан-Мигел, Азорские Острова, Португалия

Мужчины
1. Гэри Хант (Великобритания) – 420,60
2. Джонатан Паредес (Мексика) – 417,5
3. Энди Джонс (США) – 375,45
4. Михал Навратил (Чехия) – 362,45
5. Алексей Пригоров (Украина) – 365,55
6. Каталин Преда (Румыния, W) – 329,4
7. Дэвид Култури (США) – 317,7
8. Никита Федотов (Россия, W) – 313,85
9. Слава Колесников (Украина, W) – 306,05
10. Блэйк Олдридж (Великобритания) – 299,75
11. Крис Коланус (Польша) – 272,35
12. Стивен Лобю (США) – 255,9
13. Мануэль Халбиш (Германия, W) – 215,6
14. Джуселино Джуниор (Бразилия, W) – 140,65

Женщины
1. Рианна Иффланд (Австралия) – 326,80
2. Джессика Маккалэй (Великобритания) – 304,7
3. Лизанн Ричард (Канада) – 298,3
4. Элеанор Таунсенд Смарт (США) – 287,95
5. Адриана Хименес (Мексика) – 279,65
6. Ирис Шмидтбауэр (Германия, W) – 258,8
7. Жаклин Валентэ (Бразилия, W) – 250
8. Мария Паула Куинтеро (Колумбия, W) – 219,75
9. Яна Нестерова (Беларусь) – 216,75
10. Селия Фернандес (Испания, W) – 175,1

Турнирная таблица* (после 4 из 7 этапов)

Мужчины
1. Гэри Хант (Великобритания) – 600
2. Энди Джонс (США) – 350
2. Джонатан Паредес (Мексика) – 350
4. Михал Навратил (Чехия) – 280
5. Крис Коланус (Польша) – 220

Женщины
1. Рианна Иффланд (Австралия) – 600
2. Лизанн Ричард (Канада) – 370
3. Джессика Маккалэй (Великобритания) – 360
4. Яна Нестерова (Беларусь) – 330
5. Мария Паула Куинтеро (Колумбия, W) – 210

*С учетом пересмотра формата из-за холодной воды, результаты этапа в Ирландии не будут учитываться в итоговой сумме баллов

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент