«Броненосец» завоевал бронзу в 52SuperSeries Royal Cup

Победой международного экипажа Provezza под турецким флагом завершился второй этап 52SuperSeries Royal Cup в Кадисе (Испания). По результатам соревнований команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга завоевала бронзовую медаль.
Для российской команды медаль престижного 52SuperSeries Royal Cup стала третьей наградой, завоёванной в классе ТР52. Ранее это были два серебра на отдельных этапах в 2016 и 2017 годах.
За пять дней регаты Royal Cup было проведено 10 гонок, и «Броненосец» только однажды финишировал за пределами первой пятёрки. Команда Владимира Любомирова сумела продемонстрировать очень стабильные результаты, а перед началом заключительного дня «Броненосец» вообще возглавлял зачёт. Однако преимущество команды под российским флагом над ближайшими соперниками было минимальным – один пункт перед титулованной итальянской Azzurra и четыре — перед турецкой Provezza.
Первая гонка заключительного дня для «Броненосца» оказалась неудачной. Команда показала восьмой результат и опустилась на четвёртую строчку в общем зачёте. В заключительной гонке экипаж Владимира Любомирова финишировал третьим. Этот результат вернул команду в тройку при равенстве очков с итальянской Azzurra, которая благодаря двум победам получила серебро. Оба экипажа, и российский, и итальянский, уступили победителю Provezza всего один пункт в турнирной таблице.
«Результаты говорят сами за себя: после десяти гонок первую тройку разделило всего одно очко. Конечно, приятно завоевать медаль этапа после года отсутствия в классе, но досадно, что первая в истории российских команд золотая медаль этапа «Супер серии» была буквально на расстоянии вытянутой руки», — сказал рулевой «Броненосца» Владимир Любомиров.
Provezza возглавила общий зачёт 52SuperSeries. «Броненосец» продолжает занимать пятую строчку.
Видеообзор доступен в аккаунте Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.
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