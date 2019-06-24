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Драчёв: информация по Васильевой пришла, но я не успел посмотреть

Драчёв: информация по Васильевой пришла, но я не успел посмотреть
Другие / Биатлон 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что получил информацию по делу биатлонистки Маргариты Васильевой, которой грозит дисквалификация за пропуск трёх допинг-тестов.

В «Инстаграме» Драчёву был задан вопрос: «Когда уже нам ждать информацию о Васильевой?». Глава СБР ответил: «Информация пришла, но не успел посмотреть! Вечером».

Ранее появилась информация, что Международный союз биатлонистов вовремя не поставил в известность Маргариту о пропуске второго допинг-теста. В марте Независимое агентство антидопингового тестирования отклонило апелляцию Васильевой.

В прошедшем сезоне Васильева дебютировала в Кубке мира. В составе сборной России она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе (Германия).

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