Драчёв: информация по Васильевой пришла, но я не успел посмотреть

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что получил информацию по делу биатлонистки Маргариты Васильевой, которой грозит дисквалификация за пропуск трёх допинг-тестов.

В «Инстаграме» Драчёву был задан вопрос: «Когда уже нам ждать информацию о Васильевой?». Глава СБР ответил: «Информация пришла, но не успел посмотреть! Вечером».



Ранее появилась информация, что Международный союз биатлонистов вовремя не поставил в известность Маргариту о пропуске второго допинг-теста. В марте Независимое агентство антидопингового тестирования отклонило апелляцию Васильевой.

В прошедшем сезоне Васильева дебютировала в Кубке мира. В составе сборной России она выиграла эстафету на этапе в Оберхофе (Германия).