Романова — об иске против Родченкова: есть большая вероятность выиграть

Бывшая российская биатлонистка Яна Романова оценила шансы выиграть дело против Григория Родченкова. В 2018 году Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Романова подали иск в суд Нью-Йорка по делу о клевете в отношении Родченкова. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории утверждал, что спортсменки употребляли допинг на Олимпиаде в Сочи.
«До сих пор идут судебные разбирательства, мы единственные биатлонистки, которые не подавали апелляцию, потому что дело ещё рассматривается в американском суде. Это один из этапов, чтобы представить собранные доказательства. Дальше будет Спортивный арбитражный суд. У меня нет стопроцентной уверенности, что всё решится в нашу пользу, но такая вероятность, и достаточно большая, есть», – цитирует Романову «Омск Здесь».
27 ноября 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета пожизненно отстранила Романову от участия в Олимпийских играх, а также лишила серебряной медали Олимпиады в Сочи 2014 года за нарушение антидопинговых правил.
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