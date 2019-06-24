Коукалова приняла участие в антиправительственной акции протеста

Двукратный призёр Олимпийских игр, чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, завершившая карьеру в 29 лет, приняла участие в акции протеста против правительства Чехии. Около 250 тыс. человек, собравшихся в парке «Летна», призвали премьер-министра страны Андрея Бабиша уйти в отставку.



«Не надо бояться высказывать своё мнение, даже если тебя за это будут многократно критиковать. Мне не всё равно, что происходит в нашей стране и в какой политической реальности мы живём. Именно поэтому я пришла сегодня в «Летну». Чтобы выразить свою позицию. Как и сотни тысяч людей со всей Чехии», – написала Коукалова в своём «фейсбуке».

Фото: «Фейсбук» Габриэлы Коукаловой

Коукалова — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16, многократная обладательница «Малых хрустальных глобусов», чемпионка мира по летнему биатлону 2014 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года.