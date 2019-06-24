Коукалова приняла участие в антиправительственной акции протеста

Двукратный призёр Олимпийских игр, чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, завершившая карьеру в 29 лет, приняла участие в акции протеста против правительства Чехии. Около 250 тыс. человек, собравшихся в парке «Летна», призвали премьер-министра страны Андрея Бабиша уйти в отставку.
«Не надо бояться высказывать своё мнение, даже если тебя за это будут многократно критиковать. Мне не всё равно, что происходит в нашей стране и в какой политической реальности мы живём. Именно поэтому я пришла сегодня в «Летну». Чтобы выразить свою позицию. Как и сотни тысяч людей со всей Чехии», – написала Коукалова в своём «фейсбуке».
Коукалова — двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16, многократная обладательница «Малых хрустальных глобусов», чемпионка мира по летнему биатлону 2014 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года.
- 24 июня 2019
-
12:57
-
12:26
-
12:16
-
12:00
-
11:15
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
09:54
-
09:31
-
00:34
- 23 июня 2019
-
23:47
-
22:58
-
22:36
-
21:43
-
20:44
-
20:31
-
20:16
-
19:21
-
19:02
-
18:15
-
17:56
-
17:42
-
16:59
-
16:43
-
16:26
-
15:47
-
15:33
-
15:24
-
15:16
-
15:04
-
14:52
-
14:24
-
14:12
-
13:51