Стрелку Каменскому менее балла не хватило до золота Европейских игр в Минске

Россиянин Сергей Каменский стал серебряным призёром вторых Европейских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

На соревнованиях в Минске Каменский набрал 250 баллов, уступив 0,8 балла израильтянину Сергею Рихтеру. Бронзовым призёром стал чех Филип Непейхал (228,9). Ещё один российский участник, Владимир Масленников, занял шестое место (165,9).

Для серебряного призёра Олимпиады-2016 года Каменского эта медаль стала второй на Европейских играх в Минске. Ранее вместе с Юлией Каримовой он одержал победу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

Европейские игры. Минск, Беларусь

Стрельба из пневматической винтовки, 10 м. Мужчины

1. Сергей Рихтер (Израиль) – 250,8.

2. Сергей Каменский (Россия) – 250,0.

3. Филип Непейхал (Чехия) – 228,9…

6. Владимир Масленников (Россия) — 165,9.