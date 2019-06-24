Российская тяжелоатлетка дисквалифицирована на 4 года за допинг

Российская тяжелоатлетка Надежда Ломова в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» на основании и во исполнение решений РУСАДА дисквалифицирована на четыре года, сообщает официальный сайт Федерации тяжёлой атлетики России.
Срок дисквалификации будет отсчитываться с 21 марта 2019 года.
В апреле Ломова была временно отстранена Международной федерацией тяжёлой атлетики от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки были обнаружены следы метенолона.
Ломова является серебряным призёром чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг, а также обладательницей золота чемпионата России 2012 года и чемпионкой Европы среди юниоров 2013 года.
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