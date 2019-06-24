«Это нешуточные баталии». Спартакиада «Моспром» продолжает покорять Москву

Состоялся очередной тур отборочных соревнований Спартакиады «Моспром» среди работников промышленных предприятий Москвы.

В состязаниях по шести видам спорта приняли участие 47 предприятий столицы. Команды соревновались в турнирах по мини-футболу, стритболу, волейболу, настольному теннису, состязаниях по лёгкой атлетике и шахматам.

Среди предприятий-участников – крупнейшие московские производители в различных отраслях: автомобиле- и авиастроение, нефтепереработка, фармацевтика, пищевая, оборонная промышленность и другие.

В отборочных играх, состоявшихся 22 июня, принимали участие представители ЗАО «Рено Россия», АО «ММЗ «Авангард», АО «Газпромнефть МНПЗ», ФГУП «НАМИ», ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Фаберлик», ПАО «Ил», АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» и т. д.

«Спартакиада «Моспром» сейчас в самом разгаре, и, отмечу, предприятия с большим энтузиазмом принимают участие в состязаниях. В минувшую субботу более 300 промышленников участвовали в отборах. На площадках действительно разворачивались нешуточные баталии. Впереди ещё пять отборочных туров, по итогам которых будет определён список финалистов нашей Спартакиады», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров.

Соревнования проводятся на трёх спортивных площадках города: олимпийский центр им. братьев Знаменских, футбольный стадион «Сокол» и спортивный центр «Территория мяча».

Спартакиада «Моспром» проводится в столице впервые по инициативе правительства Москвы. Это событие объединит порядка 2800 участников. Всего в соревнованиях примут участие 103 промышленных предприятия и 14 технических вузов столицы.

Победители и призёры будут определяться по каждому виду спорта, также будет разыграно первенство в общекомандном зачёте. Финал Спартакиады и церемония награждения победителей состоятся 21 сентября в СК «Лужники».



Дополнительную информацию можно получить в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы по адресу pressprom@mos.ru.