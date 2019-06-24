Семьянова и Алипов выиграли бронзу Европейских игр в упражнении «трап»
Россияне Дарья Семьянова и олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов стали бронзовыми призёрами вторых Европейских игр в соревнованиях по стендовой стрельбе. В малом финале за третье место в трапе среди смешанных команд Семьянова и Алипов были точнее итальянского дуэта Валерио Гразини/Сильвана Станко – 45:43.
В финале за золотые медали испанцы Фатима Галвес и Антонио Байлон нанесли поражение другой итальянской паре Джессика Росси/Джованни Пельело – 44:40.
Квалификацию выиграли будущие победители, набрав 143 очка. Россияне Семьянова и Алипов показали третий результат – 137 очков.
На первых Европейских играх, прошедших в Баку в 2015 году, Алипов завоевал личное золото и серебро в соревнованиях смешанных команд.
- 24 июня 2019
-
17:18
-
16:51
-
16:18
-
15:59
-
15:47
-
15:44
-
15:19
-
15:04
-
13:38
-
12:57
-
12:26
-
12:16
-
12:00
-
11:15
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
09:54
-
09:31
-
00:34
- 23 июня 2019
-
23:47
-
22:58
-
22:36
-
21:43
-
20:44
-
20:31
-
20:16
-
19:21
-
19:02
-
18:15
-
17:56
-
17:42
-
16:59
-
16:43
-
16:26
Партнерский контент