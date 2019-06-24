Семьянова и Алипов выиграли бронзу Европейских игр в упражнении «трап»

Россияне Дарья Семьянова и олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов стали бронзовыми призёрами вторых Европейских игр в соревнованиях по стендовой стрельбе. В малом финале за третье место в трапе среди смешанных команд Семьянова и Алипов были точнее итальянского дуэта Валерио Гразини/Сильвана Станко – 45:43.

В финале за золотые медали испанцы Фатима Галвес и Антонио Байлон нанесли поражение другой итальянской паре Джессика Росси/Джованни Пельело – 44:40.

Квалификацию выиграли будущие победители, набрав 143 очка. Россияне Семьянова и Алипов показали третий результат – 137 очков.

На первых Европейских играх, прошедших в Баку в 2015 году, Алипов завоевал личное золото и серебро в соревнованиях смешанных команд.