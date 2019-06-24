Мэр Стокгольма исполнила песню группы АВВА на выборах столицы Олимпиады-2026

Мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр завершила своё выступление в рамках финальной презентации шведской заявки на проведение зимней Олимпиады-2026 исполнением песни легендарной группы ABBA Dancing Queen, сообщает Inside the Games. По мнению экспертов издания, музыкальная импровизация существенно оживила презентацию.

Выборы столицы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года проходят на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Претендентами являются Стокгольм и Оре (Швеция) и Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо (Италия).

В настоящее время презентации заявок завершены. Скоро начнётся голосование, в котором примут участие 82 члена МОК. Для победы кандидатам надо набрать 42 голоса.