Мэр Стокгольма исполнила песню группы АВВА на выборах столицы Олимпиады-2026
Мэр Стокгольма Анна Кёниг Йерльмюр завершила своё выступление в рамках финальной презентации шведской заявки на проведение зимней Олимпиады-2026 исполнением песни легендарной группы ABBA Dancing Queen, сообщает Inside the Games. По мнению экспертов издания, музыкальная импровизация существенно оживила презентацию.
Выборы столицы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года проходят на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Претендентами являются Стокгольм и Оре (Швеция) и Милан совместно с Кортина-д'Ампеццо (Италия).
В настоящее время презентации заявок завершены. Скоро начнётся голосование, в котором примут участие 82 члена МОК. Для победы кандидатам надо набрать 42 голоса.
- 24 июня 2019
-
17:18
-
16:51
-
16:18
-
15:59
-
15:47
-
15:44
-
15:19
-
15:04
-
13:38
-
12:57
-
12:26
-
12:16
-
12:00
-
11:15
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
09:54
-
09:31
-
00:34
- 23 июня 2019
-
23:47
-
22:58
-
22:36
-
21:43
-
20:44
-
20:31
-
20:16
-
19:21
-
19:02
-
18:15
-
17:56
-
17:42
-
16:59
-
16:43
-
16:26
Партнерский контент