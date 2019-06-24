Бывший глава IAAF предстанет перед судом во Франции по делу о коррупции

Спустя почти пять лет после начала допингового скандала с участием российских легкоатлетов французское правосудие назначило судебное разбирательство по делу о коррупции в отношении бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака и его сына, сообщает AFP. 86-летний сенегалец Ламин Диак и его сын Папа Массата Диак считаются ключевыми фигурами в существовавшей системе. Дело об «активном и пассивном подкупе» и «организованном отмывании денег» направлено в Парижский уголовный суд.

Также будет назначено судебное разбирательство против пяти других главных действующих лиц, предполагаемых участников программы, связанной с узаконенным допингом в России в 2011-2015 годах. Среди них бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв. Скандал имел серьёзные последствия для России, чьи легкоатлеты до сих пор выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В деле отмечается, что ещё в 2011 году, за год до Олимпийских игр в Лондоне, у IAAF был список из 23 спортсменов, подозреваемых в допинге, включая будущих медалистов Игр – ходоков Сергея Кирдяпкина и Ольги Каниськиной, а также бегуньи Лилии Шобуховой. Но санкции к спортсменам не были применены, что позволило им участвовать в Олимпиаде и чемпионате мира—2013. Чтобы не ставить под угрозу свою репутацию, Россия, по мнению судей, согласилась выплатить несколько взносов, которые Ламин Диак использовал в том числе на финансирование политических кампаний в Сенегале.