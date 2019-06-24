Степанова: получили настоящий кайф от работы с Авербухом

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, рассказала, как шла работа над ритмическим танцем на сезон-2019/20, который поставил спортсменам Илья Авербух.
«Музыка из «Мулен Руж». Понятно, основная тема – любовь, как в фильме. Единственное, что в конце у нас не будет смерти героини, наоборот, хэппи-энд.
С Ильёй Авербухом работалось очень легко. Мы получили настоящий кайф, хотя когда Илья пришёл, то сразу сказал, что не так много работал с парами и танцорами, в основном делал программы одиночникам. «Но давайте попробуем», — сказал он. И это было на самом деле круто. Илья – «идейный», то есть у него много разных идей. Мы не просто повторяли, исполняли шаги, элементы, связки, а делали это осмысленно, прокручивая в голове сюжет. То есть каждое движение было не механическим, а наполнено смыслом», — приводит слова Степановой пресс-служба ФФККР.
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