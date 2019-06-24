Российский дзюдоист Адамян в схватке за золото ЕИ выиграл у грузина Липартелиани

Российский дзюдоист Арман Адамян стал победителем Европейских игр в Минске в весовой категории до 100 кг. В финале Адамян иппоном выиграл у серебряного призёра Олимпийских игр—2016 Варлама Липартелиани из Грузии. Бронзовые медали в этом весе завоевали Эльмар Гасимов из Азербайджана и француз Сириль Маре.

Ранее сегодня, 24 июня, определились обладатели медалей в категории до 90 кг. Хусен Халмурзаев стал бронзовым призёром, в полуфинале уступив будущему победителю Микаилу Озерлеру из Турции. В схватке за третье место Халмурзаев нанёс поражение британцу Чемберлену Фрейзеру.

Также бронзовым призёром вторых Европейских игр в весе до 90 кг стал Маммадали Мехдиев из Турции, серебряную медаль выиграл израильтянин Ли Кочман.