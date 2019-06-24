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Российский дзюдоист Адамян в схватке за золото ЕИ выиграл у грузина Липартелиани

Российский дзюдоист Адамян в схватке за золото ЕИ выиграл у грузина Липартелиани
Другие / Европейские игры 2019 0

Российский дзюдоист Арман Адамян стал победителем Европейских игр в Минске в весовой категории до 100 кг. В финале Адамян иппоном выиграл у серебряного призёра Олимпийских игр—2016 Варлама Липартелиани из Грузии. Бронзовые медали в этом весе завоевали Эльмар Гасимов из Азербайджана и француз Сириль Маре.

Ранее сегодня, 24 июня, определились обладатели медалей в категории до 90 кг. Хусен Халмурзаев стал бронзовым призёром, в полуфинале уступив будущему победителю Микаилу Озерлеру из Турции. В схватке за третье место Халмурзаев нанёс поражение британцу Чемберлену Фрейзеру.

Также бронзовым призёром вторых Европейских игр в весе до 90 кг стал Маммадали Мехдиев из Турции, серебряную медаль выиграл израильтянин Ли Кочман.

Европейские игры-2019. Мужчины. До 100 кг
24 июня 2019 года, понедельник. 17:36 МСК
1
Арман Адамян
Россия
2
Варлам Липартелиани
Грузия
3
Эльмар Гасимов
Азербайджан
3
Сириль Маре
Франция
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