Российский дзюдоист Адамян в схватке за золото ЕИ выиграл у грузина Липартелиани
Российский дзюдоист Арман Адамян стал победителем Европейских игр в Минске в весовой категории до 100 кг. В финале Адамян иппоном выиграл у серебряного призёра Олимпийских игр—2016 Варлама Липартелиани из Грузии. Бронзовые медали в этом весе завоевали Эльмар Гасимов из Азербайджана и француз Сириль Маре.
Ранее сегодня, 24 июня, определились обладатели медалей в категории до 90 кг. Хусен Халмурзаев стал бронзовым призёром, в полуфинале уступив будущему победителю Микаилу Озерлеру из Турции. В схватке за третье место Халмурзаев нанёс поражение британцу Чемберлену Фрейзеру.
Также бронзовым призёром вторых Европейских игр в весе до 90 кг стал Маммадали Мехдиев из Турции, серебряную медаль выиграл израильтянин Ли Кочман.
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