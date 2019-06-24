Халмурзаев — о бронзе ЕИ: ехал за золотом, каждый спортсмен стремится к победе

Российский дзюдоист Хусен Халмурзаев прокомментировал свой результат, показанный на Европейских играх в Минске. Халмурзаев стал бронзовым призёром в весовой категории до 90 кг, в полуфинале уступив будущему победителю Микаилу Озерлеру из Турции. В схватке за третье место Халмурзаев нанёс поражение британцу Чемберлену Фрейзеру.

«Когда мой брат (брат-близнец Хасан Халмурзаев. – Прим. «Чемпионата») выиграл золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро, он посвятил его нашему отцу, не дожившему до того дня. Я же свою медаль посвящаю маме – у меня был не самый простой период неудач, и она очень переживала за меня. Так что эти медали для меня как золотые, и они – моей маме.

Конечно, я ехал за золотом, ведь каждый спортсмен стремится к победе. Но эта медаль для меня как чемпионская – я много труда в неё вложил. И сейчас на груди у меня сразу две награды, так что я рад – две медали одним махом, это куда лучше, чем одна, так что понимание, что выступаешь на Европейских олимпийских играх, хорошо мотивировало.



Перед схваткой мы пообщались с братом, он дал мне несколько рекомендаций, как бороться, и они пригодились – все схватки оказались тяжёлыми», — передаёт слова Халмурзаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.