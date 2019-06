Косторная: 9 классов позади, и одна грустная четвёрка в аттестате

Российская фигуристка Алёна Косторная сообщила, что закончила девятый класс.

«Урааа, 9 классов позади. И одна грустная четвёрка в аттестате», – написала Косторная в «Инстаграме». Спортсменка добавила, что четвёрку ей поставили по ОБЖ.

Предстоящий сезон станет для 15-летней Косторной первым во взрослой карьере. Алёна выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии.

Ранее Косторная сообщила, какую музыку использует в новом сезоне. В короткой программе она выступит в образе Беллы из фильма «Сумерки». Музыка к программе: Blue Foundation — «Eyes On Fire», Muse — «Supermassive Black Hole». В произвольной программе Алёна выбрала музыку композитора Dario Marianelli — «No One Ever Called Me That».

Запись доступна на странице Косторной в "Инстаграме".