Стало известно ещё об одном демарше на Европейских играх в Минске

Участие делегации Косова в открытии II Европейских игр в Минске стало причиной не только демарша президента Сербии Александра Вучича, который отказался от посещения церемонии.
Как сообщают «Белорусские новости», во время парада спортсменов, когда проходила косовская делегация, председатель президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик покинул ложу почётных гостей.
«Увидев выход Косова, я встал и покинул ложу. Когда они прошли и исчезли из поля зрения, я вернулся», — сказал Додик. По его мнению, косовским спортсменам не место на этих соревнованиях. Додик заявил, что понимает поступок Вучича, решившего не идти на церемонию.
II Европейские игры завершатся в Минске 30 июня. На соревнованиях разыгрывается 200 комплектов медалей в 15 видах спорта.
- 24 июня 2019
-
20:38
-
20:17
-
19:52
-
19:46
-
19:13
-
18:59
-
18:58
-
18:42
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
18:08
-
17:18
-
16:51
-
16:18
-
15:59
-
15:47
-
15:44
-
15:19
-
15:04
-
13:38
-
12:57
-
12:26
-
12:16
-
12:00
-
11:15
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
09:54
-
09:31
-
00:34
- 23 июня 2019
-
23:47
-
22:58
-
22:36