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Посол Сербии потерял сознание во время Европейских игр в Минске

Посол Сербии потерял сознание во время Европейских игр в Минске
Другие / Европейские игры 2019 0

Официальный сайт Министерства здравоохранения Беларуси сообщил о причине госпитализации посла Сербии Велько Ковачевича во время проведения II Европейских игр.

Дипломат упал в обморок 22 июня во время посещения вместе с другими сотрудниками посольства сборной Сербии деревни спортсменов. Ковачевич получил перелом рёбер, когда упал, потеряв сознание от жары. Сейчас его состояние стабильное.

Ранее во время церемонии открытия II Европейских игр в Минске (Беларусь) разгорелся политический скандал. Президент Сербии Александр Вучич прибыл в столицу проведения соревнований и должен был сидеть рядом с главой Беларуси Александром Лукашенко, но в последний момент отказался от посещения мероприятия. Причиной отказа стал приезд на церемонию президента Косово Хашима Тачи. Сербия не признаёт независимости Косово, поэтому Вучич посчитал невозможным своё присутствие на церемонии вместе с Тачи.

Стало известно ещё об одном демарше на Европейских играх в Минске
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