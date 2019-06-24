Украинский борец Беленюк объяснил появление фото с российской журналисткой

Чемпион мира по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк прокомментировал фотографию с российской журналисткой Ольгой Скабеевой, сделанную после Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«После окончания олимпийских соревнований я шёл от спортивной арены к автобусу, фотографируясь по дороге со всеми желающими — всё-таки олимпийскую медаль завоевал, и вряд ли мог подумать, что одно из этих фото станет предметом обсуждения спустя целых три года.

Когда ты молодой парень и откликаешься на просьбу с тобой сфотографироваться, то едва ли можешь подумать, что не все люди искренне радуются твоему результату. Но иногда такая фотография им может пригодиться для подтверждения реноме топ-пропагандиста российского телевидения.

На тот момент Ольга ещё не являлась таковой, хотя и сейчас я бы её не узнал, потому как не смотрю подобные телепередачи. Насколько понимаю, пару лет назад она была просто рядовым журналистом, освещающим Олимпийские игры. Но, видать, её прозорливость и талант к манипуляциям не остались без должного внимания.

Лично меня больше зацепило не само фото — видать усталость после соревновательного дня отразилась на бдительности, а её комментарий к нему во время ток-шоу. Цитирую: «Жан Беленюк, тот самый темнокожий спортсмен, единственный из украинской делегации, кто выступил в защиту российских атлетов, несправедливо отстранённых от Игр! В самом деле наш человек!».

Эта фраза является полнейшей ложью! Я вообще не комментировал ситуацию, связанную с российскими легкоатлетами на Олимпиаде в Рио. Но здесь всё в лучших традициях пропаганды, нечему удивляться. Отчасти поэтому я и не смотрю телевизор, а предпочитаю книги.

Вывод сделан: нужно быть внимательным всегда и везде. Ведь «пропагандисткий приветик» может прилететь оттуда, откуда меньше всего ждёшь», — написал Беленюк в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Беленюка в «Инстаграме».