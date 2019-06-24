Каменский: главная сложность — духота в тире, но правил о температуре нет

Россиянин Сергей Каменский прокомментировал завоевание серебряной медали в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Европейских играх в Минске. В середине финальной серии серебряный призёр Олимпийских игр – 2016 занимал пятое место, но сумел подняться на пьедестал, проиграв только израильтянину Сергею Рихтеру.

«Было очень тяжело осознавать, что находишься в шаге от вылета. В этой ситуации надо было просто сделать свою работу, не опустив рук. За мной стояла большая армия российских болельщиков, и права на ошибку не было.

Жарко ли было в тире? Да, и в этом заключается главная сложность. Никаких регламентных правил по поводу температуры нет. Дело в том, что, когда строили это здание, не рассчитывали на такое количество болельщиков, журналистов, спортсменов. Отсюда и духота. Мы не всегда стреляем в комфортных условиях.

Я был на многих турнирах – в Минске ничуть не хуже, чем, скажем, в Европе. Мне здесь комфортно во всем – от горячей поддержки фанатов до экипировки ZASPORT – классной и приятно прилегающей к телу», — приводит слова Каменского пресс-служба ОКР.