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Дзюдоист Тушишвили посвятил победу над Тасоевым грузинскому народу

Дзюдоист Тушишвили посвятил победу над Тасоевым грузинскому народу
Другие / Европейские игры 2019 0

Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили прокомментировал завоевание золотой медали на Европейских играх в Минске (Беларусь). В финале весовой категории свыше 100 кг Тушишвили победил соперника из России Инала Тасоева и принёс Грузии шестое золото Игр. В решающей схватке супертяжеловесов Тасоев вёл в счёте, но Тушишвили удалось провести приём, обеспечивший чистую победу.

«Конечно, я очень рад и счастлив. На мне лежала большая ответственность, и я был вдвойне мобилизован, чтобы порадовать свою страну и болельщиков. В финале у нас была напряжённая борьба, как и взаимоотношения между нашими странами. Но это спорт, я посвящаю эту победу своей стране и грузинскому народу», — приводит слова Тушишвили Worldsport.ge со ссылкой на Первый канал Грузинского телевидения.

Дзюдоист Тасоев уступил грузину Тушишвили золото ЕИ-2019 в супертяжёлом весе

Источник: Worldsport.ge

Заглавное фото: РИА Новости

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