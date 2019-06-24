Дзюдоист Тушишвили посвятил победу над Тасоевым грузинскому народу

Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили прокомментировал завоевание золотой медали на Европейских играх в Минске (Беларусь). В финале весовой категории свыше 100 кг Тушишвили победил соперника из России Инала Тасоева и принёс Грузии шестое золото Игр. В решающей схватке супертяжеловесов Тасоев вёл в счёте, но Тушишвили удалось провести приём, обеспечивший чистую победу.
«Конечно, я очень рад и счастлив. На мне лежала большая ответственность, и я был вдвойне мобилизован, чтобы порадовать свою страну и болельщиков. В финале у нас была напряжённая борьба, как и взаимоотношения между нашими странами. Но это спорт, я посвящаю эту победу своей стране и грузинскому народу», — приводит слова Тушишвили Worldsport.ge со ссылкой на Первый канал Грузинского телевидения.
- 24 июня 2019
-
23:15
-
22:36
-
22:13
-
21:54
-
21:42
-
21:34
-
21:21
-
21:06
-
20:38
-
20:17
-
19:52
-
19:46
-
19:13
-
18:59
-
18:58
-
18:42
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
18:08
-
17:18
-
16:51
-
16:18
-
15:59
-
15:47
-
15:44
-
15:19
-
15:04
-
13:38
-
12:57
-
12:26
-
12:16
-
12:00
-
11:15
-
10:55