Чемпион ОИ проплыл 195 км, собрав около 4 млн евро для изучения борьбы с раком

Олимпийский чемпион 2008 года в заплыве на 10 км в открытой воде голландец Мартен ван дер Вейден проплыл 195 км и заработал 3,9 млн евро, которые пойдут на исследования методов борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщает NOS.
В 2001 году у спорсмена была диагностирована лейкемия, но он победил болезнь, вернулся в спорт и выиграл олимпийское золото. Голландец начал выделять средства на исследования борьбы с раком.
В 2018 году он устроил благотворительный заплыв, который транслировался в прямом эфире на национальном телевидении. Спортсмен преодолел 163 км по рекам и каналам севера Нидерландов и сумел собрать 2,5 млн евро пожертвований.
В этом году Мартин проплыл 195 км по маршруту, охватывающему 11 городов. Вчера, 24 июня, спортсмен финишировал в Леувардене.
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